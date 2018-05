25 Jahre Brandanschlag von Solingen - Integrationsbeauftragte fordert mehr Engagement gegen Rassismus

Berlin Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Widmann-Mauz hat sich vor dem Gedenken an den rechtsradikalen Brandanschlag von Solingen geäußert. Sie ruft zu mehr gesellschaftlichem Engagement gegen Rassismus auf.

In Nordrhein-Westfalen werden am Dienstag zwei Gedenkfeiern stattfinden, eine in der Landeshauptstadt Düsseldorf, die andere in Solingen. Zur Feier der Landesregierung wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Neben Merkel wollen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Außenminister Heiko Maas (SPD) und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Çavusoglu an die Opfer erinnern.