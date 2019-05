„Unerträglich“ : Seehofer wehrt sich gegen Kritik an vermeintlich vergessenem Einheitsfeier-Etat

Seehofer wehrt sich gegen Kritik an vermeintlich vergessenem Einheitsfeier-Etat

Berlin Hat das Bundesinnenministerium wirklich vergessen, Geld für die Einheitsfeiern im kommenden Jahr zu beantragen? Mitnichten, sagt Innenminister Seehofer und wehrt sich gegen Kritik.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat Vorwürfe zurückgewiesen, sein Ressort habe die Feierlichkeiten zum Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit vergessen und nicht rechtzeitig in seinem Etat einkalkuliert. Diese Darstellung sei „unerträglich“, erklärte der CSU-Politiker am Mittwochabend in Berlin. „Erst nachdem das Konzept für die Feierlichkeiten zwischen dem 9. November 2019 und dem 3. Oktober 2020 Anfang April vom Bundeskabinett beschlossen wurde, konnten die Mittel beantragt werden.“ Die Bürger hätten schließlich Anspruch darauf, „dass sich die Bundesregierung als Ganzes zunächst einigt, bevor Steuergelder ausgegeben werden können“, erklärte er.