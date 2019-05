CDU-Chefin will Kompromiss : Kramp-Karrenbauer widerspricht Altmaier bei Paketboten-Regelung

Berlin Eigentlich streiten Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier CDU über neue Arbeitsregeln für Paketboten. Jetzt hat sich auch die CDU-Chefin mit einem neuen Kompromissvorschlag eingeschaltet.

Annegret Kramp-Karrenbauer bringt Bewegung in den Streit um ein Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen von Paketboten. Sie wolle im Koalitionsausschuss am 14. Mai einen Kompromissvorschlag beraten, sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur. Es sei eine Gesamtlösung nötig, die neben den von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagenen Elementen auch eine Entlastung „ordentlicher Arbeitgeber“ beinhalte. Heil will die großen Paketdienste verpflichten, Sozialabgaben für ihre Subunternehmer nachzuzahlen, wenn diese beim Mindestlohn betrügen.

Die Meinungen in der CDU sind allerdings geteilt. So hatte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im Bundesrat selbst eine entsprechende Haftungsregel gefordert. Auch sein Ministerpräsident Armin Laschet, der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, bezeichnete das Anliegen als berechtigt.

Kramp-Karrenbauer betonte nun, es gehe einerseits darum, dass sich Arbeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lohne. Auf der anderen Seite seien Wettbewerbsbedingungen nötig, die „ordentliche Arbeitgeber“ nicht benachteiligten. Sie sprach sich wie Heil für die Einführung der Nachunternehmerhaftung aus, die es bereits in der Bau- und in der Fleischindustrie gibt.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte Kramp-Karrenbauer angesichts der unterschiedlichen Meinungen in der CDU auf, für Klarheit in ihrer Partei zu sorgen. SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles nahm auf einer Kundgebung zum 1. Mai allerdings auch die Verbraucher in die Pflicht. Mit ihren Bestellungen im Internet könnten sie die Arbeitsbedingungen der Paketboten mit beeinflussen, sagte sie. „Die kriegen einen Hungerlohn, und ich sage euch an dieser Stelle: Wir als Konsumentinnen und Konsumenten müssen uns fragen, wo machen wir den Klick?“