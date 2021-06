Meldestellen legen Bericht vor : Mehr als 250 antisemitische Vorfälle während des Gaza-Konfliktes

Berlin Sie sind erst auf dem Weg zu einer flächendeckenden Erfassung des Antisemitismus in Deutschland, die Rias-Sammelstellen. Doch viele Zahlen aus ihrem Jahresbericht wirken bedrückend. Der Zentralrat der Juden nennt sie „furchtbar“.

Was die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) für das Jahr 2020 zusammenstellten, beruht auf der Grundlage von lediglich vier Landesverbänden, die um Meldungen aus dem übrigen Bundesgebiet ergänzt wurden. Doch die Steigerung von 1252 auf 1909 antisemitischer Vorfälle von 2019 auf 2020 bestätigt den bedrückenden Trend, der auch in der offiziellen polizeilichen Kriminalstatistik enthalten war. Und sie weist zugleich auf ein nach wie vor großes Dunkelfeld des Antisemitismus hin.

Dass im vergangenen Jahr 677 Personen in Deutschland antisemitisch beleidigt und verunglimpft worden seien, bezeichnete der Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, bei der Vorlage des Rias-Jahresberichtes in Berlin als „furchtbar“. Er rief die Bundesländer dazu auf, weitere Meldestellen zu unterstützen. Der Rias-Bundesverband zeigte sich zuversichtlich, dass im Verlauf des Jahres auch in NRW ein Ansprechpartner einbezogen werden könne. Bislang arbeiten Rias-Landesverbände in Berlin, Brandenburg, Bayern und Schleswig-Holstein zusammen.