Enquete-Kommission vorgeschlagen : Wehrbeauftragte Högl wünscht sich öffentliche Debatte über Afghanistan-Einsatz

Berlin Nach 20 Jahren geht der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan zu Ende. Um Bilanz ziehen zu können, schlägt die Wehrbeauftragte Högl die Einrichtung einer Enquete-Kommission vor.

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), wünscht sich eine öffentliche Debatte über den 20-jährigen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. „Nach dem Abzug müssen wir bilanzieren: Was hat der Einsatz gebracht? Was können wir für künftige Einsätze lernen?“, sagte Högl den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Um eine solche Debatte zu ermöglichen, werbe sie für die Einrichtung einer Enquete-Kommission des Bundestags.