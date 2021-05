Kriminalitätsentwicklung : Zahl der antisemitischen Straftaten in NRW 2020 gesunken

Düsseldorf 2020 zählte die Polizei in NRW 267 antisemitisch motivierte Straftaten. Das sind 39 weniger als noch ein Jahr zuvor. Die Täter stammten überwiegend aus dem rechtsextremen Spektrum.

In der vergangenen Woche hatte es in Deutschland - auch in NRW - in mehreren Städten antisemitische und anti-israelische Ausschreitungen gegeben. Zuvor war der Gaza-Konflikt zwischen militanten Palästinensern und Israel wieder eskaliert. An diesem Donnerstag will sich der NRW-Landtag in einer Sondersitzung mit dem Thema befassen.