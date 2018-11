Mit Fluggesellschaft Iberia: Merkel im spanischen Linienflieger auf dem Weg zum G20-Gipfel

Köln/Madrid Mit einer deutlich kleineren Delegation ist die Bundeskanzlerin am Morgen von Madrid in Richtung Buenos Aires aufgebrochen. Zuvor war sie mit einer Maschine der Luftwaffen-Flugbereitschaft nach Spanien gereist.

Nach dem schwerwiegenden Defekt an ihrer Regierungsmaschine ist Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag mit Verspätung zum G20-Gipfel nach Argentinien aufgebrochen. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, flog Merkel am frühen Morgen zunächst mit einer anderen Maschine der Flugbereitschaft der Luftwaffe von Köln/Bonn nach Madrid. Von dort startete sie gegen 9 Uhr an Bord einer Linienmaschine der Fluggesellschaft Iberia nach Buenos Aires.