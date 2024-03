Kindertagesstätten in Remscheid und Solingen Die Wirtschaft sollte selber in die Kinderbetreuung investieren

Die Erwartungshaltung, die sich in diesem Statement ausdrückt, ist etwas befremdlich. Wer in den vergangenen Jahren einigermaßen regelmäßig die Zeitungen im Städtedreieck studiert hat, weiß, wie verfahren die Situation vor Ort ist. Den drei hoch verschuldeten Kommunen fehlt nicht nur das Geld, um weitere, dringend benötigte Kitas zu bauen. Es mangelt oft auch an den dafür nötigen Grundstücken. Und wenn dann doch mal eine neue Kita gebaut wird, fehlt hinterher das Personal, das dort die reichlich vorhandenen Kinder betreuen könnte.