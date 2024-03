Neueröffnungen in Neuss Der Markt erfindet sich neu

Auf dem Markt wird derzeit geackert wie lange nicht mehr. An gleich mehreren Objekten sind in diesen Wochen Bautätigkeiten zu beobachten. Das wohl noch unbekannteste Projekt wird im früheren Gardinenhaus Piel umgesetzt. Dort wird derzeit alles für den Einzug der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein vorbereitet, die auf 170 Quadratmetern eine Art „Pop-up-Beratungsangebot“ – also eine temporäre Anlaufstelle – eröffnen wird.