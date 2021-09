Maas stellt weitere 500 Millionen Euro in Aussicht : Deutschland sagt bei UN-Geberkonferenz 100 Millionen Euro für Afghanistan zu

Genf Deutschland hat bei einer Unterstützer-Konferenz für Afghanistan 100 Millionen Euro Hilfe zugesagt. Es gehe zunächst um humanitäre Hilfe für das Krisenland und die Region, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag bei der UN-Geberkonferenz in Genf.

Im Vorfeld der UN-Geberkonferenz hatte der Außenmiister Heiko Maas bereits angekündigt, dass jegliche Unterstützung für das Land nicht über „reine Nothilfe“ für die Bevölkerung hinaus gehen werde. Maas stellte zudem die Zusage „weiterer 500 Millionen Euro“ in Aussicht. Die Mittel sollen „vor allen Dingen über die Organisationen der Vereinten Nationen (...) zu den Menschen in Afghanistan gebracht werden“, sagte der Minister vor der Geberkonferenz der ARD . Er sei optimistisch, dass dies auch unter den nun in Afghanistan herrschenden Taliban möglich sei, auch wenn dafür „technische Gespräche“ mit diesen nötig seien.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte die Sitzung in Genf angesichts einer drohenden „humanitären Katastrophe“ in Afghanistan einberufen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wird ohne humanitäre Hilfe im kommenden Jahr die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren in dem Land an Hunger leiden. Den unmittelbaren Hilfsbedarf bezifferte Guterres auf rund 600 Millionen Dollar. Fast ein Drittel dieses Bedarfs ist durch die Machtübernahme der Taliban entstanden.