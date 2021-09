Nach Hochwasserkatastrophe : Nordrhein-Westfalen beginnt mit Wiederaufbauhilfe

Ein Hinweisschild auf die Erft liegt vor einer zerstörte Brücke im Schutt. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen können ab Freitag Anträge für Aufbauhilfen nach der Hochwasserkatastrophe gestellt werden. Aus dem Aufbaufonds von Bund und Ländern stünden in dem Bundesland 12,3 Milliarden Euro bereit, teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf am Montag mit.

Unter anderem Privathaushalte, Unternehmen und Landwirte können Anträge einreichen. Bis zu 80 Prozent der Schäden würden erstattet, in Härtefällen auch hundert Prozent, erklärten Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU), Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz für ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche.

Scharrenbach rechnet mit 80.000 bis hunderttausend Anträgen von Privathaushalten. Heinen-Esser geht davon aus, dass etwa 600 landwirtschaftliche Betriebe von Schäden betroffen sind.

(ala/AFP)