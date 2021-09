Nach der Bundestagswahl : Wissler ruft SPD zu Gesprächen über Rot-Grün-Rot auf

Berlin Linken-Chefin Janine Wissler hat die SPD aufgefordert, nach der Bundestagswahl mit ihrer Partei über eine Regierungszusammenarbeit zu sprechen. Sie verwies auf Schnittmengen zwischen SPD und Linken bei Themen wie höherer Mindestlohn, bezahlbares Wohnen oder sichere Rente.

„Wenn es nach der Wahl eine rechnerische Mehrheit aus SPD , Grünen und Linken gibt, sollten wir sehr ernsthaft darüber reden, wie es zu einem Politikwechsel kommt“, sagte die Chefin der Partei Die Linken, Janine Wissler , am Montag in Berlin. Bei Themen wie höherer Mindestlohn , bezahlbares Wohnen oder sichere Rente gebe es eine Schnittmenge zwischen den Linken und der SPD.

Diese seien zudem gleichzeitig Themen, bei denen ihr „die Fantasie fehlt, wie man das mit der FDP und Christian Lindner durchsetzen wollte“, sagte Wissler. Sie fügte mit Blick auf den SPD-Wahlkampf hinzu: „Statt sich an die FDP ranzuwanzen, wäre es eine sinnvolle Variante, zu schauen, mit wem kann man eigentlich das, was man in der Stadt plakatiert, am besten umsetzen.“ Die Linken-Chefin verwies zugleich aber auch darauf, dass es bei anderen Themen „deutliche Differenzen“ zur SPD gebe.