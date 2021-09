Wo die Kandidaten patzten : Der Faktencheck zum Kanzler-Triell

Nur friedlich ging es beim Triell nicht zu - die Kandidaten lieferten sich zum Teil einen heftigen Schlagabtausch. Foto: obs/Laurence Chaperon

Analyse Berlin In der Hitze des Dreikampfes wird schon mal etwas behauptet, was nicht den Tatsachen entspricht. Deshalb war auch beim Kanzler-Triell am Sonntag nicht jeder Vorwurf der Kandidaten ein Treffer. Ein Faktencheck.