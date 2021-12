Kommentar zum Corona-Gipfel : Die Welle brechen

Bund und Länder wollen die Impfquote weiter erhöhen und setzen auf die Impfbereitschaft in der Bevölkerung Foto: dpa/Lennart Preiss

Meinung Berlin Die vierte Welle trifft das Land mit voller Wucht. Bund und Länder müssen nun alles tun, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Ungeimpfte müssen ernsthaft mit Einschränkungen rechnen.

Deutschland erlebt die bislang härtesten Corona-Wochen dieser Pandemie. Und der richtige Winter kommt erst noch. Die Infiziertenzahlen sind so hoch wie nie. Die Ämter haben bei der Nachverfolgung der Infektionsketten längst jede Spur verloren. Krankenhäuser arbeiten am Limit. Intensivstationen können keine weiteren Corona-Patienten mehr aufnehmen, teilweise müssen sie schon mit viel Aufwand von der Bundeswehr mit ihrem fliegenden Kreiskrankenhaus in andere Teile der Republik gebracht werden. Die Triage, bei der Ärzte entscheiden müssen, welche Patienten noch an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden und welche nicht, ist kein Tabu mehr, sondern traurige Wirklichkeit. Kurz: Es herrscht Corona-Notstand.

Es gibt nichts zu beschönigen. Diese vierte Corona-Welle, die jetzt mit voller Wucht über uns hinwegschwappt, war vorhersehbar. Schon im Sommer gab es Mahner aus dem Lager der Virologen, die darauf hinwiesen, was auf uns alle zukommen würde, wenn das Impftempo nicht beschleunigt und die Impfquote nicht deutlich ansteigen würde. Doch der Sommer verhieß Freiheit vom Virus. Es herrschte scheinbare Normalität. Und die Politik -- in diesem Fall vor allem die jetzt noch für wenige Tage amtierende Bundesregierung -- wollte gerade in den Wochen vor der Bundestagswahl nicht in Schwarzmalerei verfallen, weil sich dies negativ auf Wahlentscheidung und Wahlbeteiligung hätten auswirken können. Dann lieber das Thema aussparen, auch bei der Beschaffung von Impfstoff für die jetzt notwendigen Auffrischungsimpfungen.

Zur Wahrheit gehört aber: Normalität gibt es nur durch Immunität. Das ist eine Erkenntnis, an der kommt niemand vorbei, selbst wenn ihn oder sie allergrößte Impfskepsis plagt. Bund und Länder müssen mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen darauf setzen, dass sich nun so viele Menschen wie möglich, die bisher noch ohne Impfschutz sind, endlich impfen lassen. Denn Pandemie ist keine Privatsache. Es geht alle an und ist eine Frage der Solidarität, wenn Operationen verschoben werden müssen oder Notfälle etwa nach Schlaganfall und Unfall nur mit Verzögerung behandelt werden können, weil Ärzte und Pfleger mit Corona-Patienten überlastet sind. Eine Impfung bietet Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf.