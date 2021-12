Bundesinnenministerium : 788 nicht vollstreckte Haftbefehle gegen Rechtsextremisten

Berlin Die Zahl der nicht vollstreckten Haftbefehle gegen Extremisten ist in Deutschland zuletzt leicht angestiegen. Den größten Anteil haben dabei politisch motivierte Straftäter aus dem rechten Spektrum.

Gestiegen waren zwischenzeitlich auch die Zahlen für die Bereiche Islamismus und „ausländische Ideologie“ sowie für politisch motivierte Straftäter, die keinem bestimmten Spektrum zugeordnet werden konnten. Zu den insgesamt mehr als

6500 Haftbefehlen gegen mutmaßliche Islamisten, die Ende September diesen Jahres in den Systemen der deutschen Sicherheitsbehörden gespeichert waren, gehörten allerdings 6060 Fahndungsersuchen ausländischer Behörden. Bei den meisten von ihnen liegen nach Angaben der Bundesregierung keine Hinweise auf einen Aufenthalt der Gesuchten in Deutschland vor. Schaut man dagegen nur auf die von deutschen Behörden eingestellten offenen Haftbefehle gegen Personen aus dem Spektrum „religiöse Ideologie“, so sank ihre Zahl: waren es am 31. März 2021 noch 715 offene Haftbefehle deutscher Behörden in diesem Phänomenbereich, so lag ihre Zahl am Stichtag 30. September bei 523 nicht vollstreckten Haftbefehlen.