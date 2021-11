Diplomaten treffen sich in Wien : Westen und Iran verhandeln wieder über Atomabkommen

Die iranische Flagge weht vor dem Gebäude des Internationalen Zentrums in Wien, in dem sich der Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde befindet (Archivbild). Foto: dpa/Florian Schroetter

Wien Es wird wieder miteinander gesprochen: In Wien sind die Gespräche über das internationale Atomabkommen mit dem Iran nach iranischen Angaben wieder angelaufen. Aber die USA sitzen nicht mit am Tisch.

Über den Beginn der Gespräche berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Montag. Die verbliebenen Unterzeichner des Abkommens - der Iran , Russland , China , Frankreich , Deutschland und Großbritannien - kamen im Palais Coburg zusammen, dem Luxushotel, in dem die Vereinbarung vor sechs Jahren unterzeichnet worden war.

Aus dem Pakt waren die USA 2018 unter ihrem damaligen Präsidenten Donald Trump einseitig ausgestiegen. Die letzte Gesprächsrunde mit dem Ziel, den Iran wieder zur Befolgung der in dem Abkommen getroffenen Übereinkünfte zu bewegen und einen Weg zum Wiederbeitritt der USA zu ebnen, wurde im Juni abgehalten. Die USA saßen bei den Gesprächen am Montag nicht am Verhandlungstisch. Eine US-Delegation unter Führung des US-Sonderbotschafters für den Iran, Robert Malley, beteiligte sich jedoch indirekt an den Gesprächen, indem Diplomaten anderer Länder als Mittler dienten.