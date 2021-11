Neues Atom-Abkommen : Knallhart mit dem Iran verhandeln

Auf diesem von der iranischen Atomenergie-Organisation veröffentlichten Foto arbeiten Techniker am Sekundärkreislauf des Schwerwasserreaktors in der Nähe von Arak, während Beamte und Medienvertreter die Anlage, 250 Kilometer südwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran, besichtigen. Foto: dpa/-

Meinung Wien Ein Atom-Abkommen mit dem Iran kann die Spannungen in der Region vermindern, wenn der Westen das Mullah-Regime zu echten Zugeständnissen zwingt.

Der Atomstreit mit dem Iran kann es an Zeitdauer bald mit den Genfer Abrüstungsrunden aufnehmen, die das Bild des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion prägten. Es handelt sich in beiden Fällen um mühsame und langwierige Verhandlungen mit einem Land, das sich nicht an Menschenrechte hält und in der Durchsetzung seiner machtpolitischen Ansprüche keine Skrupel kennt.