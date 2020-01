Nahost-Krise : „Iran wird nie eine Atomwaffe haben“ – Trump irritiert mit weiteren Tweets

Washington Die USA und der Iran verschärfen die gegenseitigen Drohungen nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch das US-Militär. Nicht zuletzt der amerikanische Präsident trägt mit seinen Tweets zu einer Eskalation bei.

Unterdessen will die Frontfrau der US-Demokraten, Nancy Pelosi, mit einer Abstimmung im Repräsentantenhaus Trump an einer Eskalation des Konflikts mit dem Iran hindern. In einem Brief an ihre Parteikollegen am späten Sonntagabend schrieb Pelosi, das Repräsentantenhaus werde in der nun beginnenden Woche über die Anwendung der „War Powers Resolution“ stimmen. Das Gesetz aus den 1970er Jahren legt unter anderem Regeln dafür fest, wie Präsidenten das US-Militär einsetzen können, wenn keine Kriegserklärung des US-Kongresses vorliegt.