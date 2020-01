Burkina Faso : Mehr als 250 Tote durch Islamisten seit April 2019

Neben dem Terror leiden die Menschen im Land auch unter einer Malaria-Epidemie. Foto: AFP/OLYMPIA DE MAISMONT

New York Human Rights Watch meldet erschreckende Zahlen aus Burkina Faso: Seit April 2019 sind mindestens 256 Menschen allein durch Terrorangriffe ums Leben gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das geht aus einem am Montag in New York veröffentlichten Report der Menschenrechtsorganisation hervor. Nach Angaben der EU-Bischofskommission COMECE ist rund ein Drittel des Landes aufgrund von Kämpfen für humanitäre Helfer unzugänglich. Mehr als 1.000 Menschen, vor allem Zivilisten, seien seit Anfang 2019 der andauernden Gewalt zum Opfer gefallen.

Die COMECE forderte die EU auf, zu mehr Stabilität in Burkina Faso beizutragen. Die Ursachen für die "anhaltende Gewalt" müssten bekämpft und die Täter von Terroranschlägen strafrechtlich verfolgt werden, erklärten die Bischöfe am Montag in Brüssel.

Die terroristische Gewalt hat sich seit 2016 immer stärker von Mali nach Burkina Faso ausgebreitet. Nach Einschätzung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sind mehr als 560.000 Menschen auf der Flucht.

Rund 20 Terroranschläge verzeichnet Human Rights Watch für die vergangenen Monate. Sie sollen Augenzeugen zufolge von Terrorgruppen wie Al-Kaida, dem "Islamischen Staat in der Größeren Sahara" (ISGS) oder der lokalen Miliz Ansaroul Islam verübt worden sein. Diese versuchten ihre Taten zu rechtfertigen, indem sie den Opfern Verbindungen zur Regierung unterstellten. Betroffen seien vor allem der Norden und der Osten.

Bereits im Sommer 2019 hatte der Bischof von Dori, Laurent Birfuore Dabire, ein Waffenverkaufsverbot an dschihadistische Gruppen gefordert. Dschihadisten, die Christen ermordeten, dürften nicht unterstützt werden. "Wenn die Welt weiter nichts unternimmt, werden diese Handlungen zum Verschwinden der christlichen Gemeinschaft in dieser Region und vielleicht mittelfristig im ganzen Land führen", so Birfuore Dabire. Die COMECE bezeichnet die Situation für christliche Gemeinschaften im Land weiter als "äußerst gefährlich".

(kna)