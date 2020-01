Liquidierung von iranischem General : Bundesregierung stellt sich vorerst nicht hinter US-Angriff auf Soleimani

Im iranischen Konsulat in Quetta steht ein Bild mit einem Foto des getöteten Generals Soleimani. Foto: AFP/BANARAS KHAN

Berlin Die Bundesregierung bleibt auf Distanz zu dem US-Militärschlag gegen den iranischen General Ghassem Soleimani. "Informationen, die uns erlauben würden, die völkerrechtliche Begründung der USA für den Angriff nachzuvollziehen, liegen uns derzeit nicht vor."

Das sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Deutsche Regierungsvertreter bekräftigten aber auch ihre Kritik am bisherigen Verhalten Irans.

Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf die gemeinsame Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson vom Sonntag, in der es heißt: "Wir appellieren an alle beteiligten Akteure, äußerste Zurückhaltung und Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen. Die aktuelle Spirale der Gewalt in Irak muss beendet werden."

Allerdings heißt es in diesem Text auch, die Staats- und Regierungschefs seien "tief besorgt über die negative Rolle, die Iran in der Region gespielt hat" und besonders auch die Truppen von General Soleimani. Auch dies wurde von Seibert noch einmal bekräftigt. Wegen solcher Äußerungen von deutscher Seite war der Geschäftsträger der deutschen Botschaft im Iran ins Außenministerium in Teheran bestellt worden.

Derweil hat die Ankündigung Teherans, sich nicht mehr an die Begrenzung der Zahl der Zentrifugen für die Urananreicherung zu halten, den deutschen Außenminister Heiko Maas reagieren lassen: Das könne "nicht einfach so achselzuckend" hingenommen werden, sagte Maas im Deutschlandfunk. Die Entscheidung stehe "nicht im Einklang mit dem Atomabkommen".

Die Europäer würden auch noch einmal mit dem Iran sprechen, danach müssten sie eine Entscheidung treffen. "Einfacher ist das nicht geworden und das kann auch der erste Schritt hin ins Ende dieses Abkommens sein, was ein großer Verlust wäre", warnte der Außenminister.

"Deshalb werden wir uns heute mit Frankreich und Großbritannien zusammensetzen, um darüber zu entscheiden, und zwar gemeinsam, wie wir noch in dieser Woche darauf reagieren", kündigte Maas an. "Das wird sicherlich nicht ohne Reaktion unsererseits hingekommen werden können."

Der Iran hatte am Sonntag die "fünfte und letzte Phase" des Rückzugs aus dem Atomabkommen angekündigt. Die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) will Teheran aber fortsetzen.

Die Ankündigung erfolgte zwei Tage nach der gezielten Tötung des einflussreichen iranischen Generals Soleimani durch einen US-Drohnenangriff im Irak. Der Iran drohte daraufhin mit Vergeltung, international wird eine Gewalteskalation in der Golfregion befürchtet.

Die USA waren im Mai 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen und hatten neue Sanktionen gegen den Iran verhängt, obwohl sich Teheran bis dahin an alle Bestimmungen der Vereinbarung gehalten hatte. Als Reaktion auf die US-Politik des "maximalen Drucks" begann Teheran im Mai mit dem schrittweisen Rückzug aus dem Abkommen.

Maas hält die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Sanktionen gegen den Irak außerdem für den falschen Weg. Solche Ankündigungen seien "zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sehr hilfreich", sagte Maas am Montag im Deutschlandfunk. Der Irak müsse stattdessen "mit Argumenten" zu einer Fortsetzung der Zusammenarbeit überzeugt werden.

"Wir haben viel investiert an Engagement, nicht nur militärisch, auch an Stabilisierungshilfen, um dieses Land wieder aufzubauen, um Infrastruktur zu schaffen", sagte Maas. "Das droht, alles verloren zu gehen, wenn sich die Lage so weiterentwickelt." Es müsse verhindert werden, dass der Irak "zum Schauplatz eines Krieges zwischen den USA und dem Iran" wird.

Das irakische Parlament hatte am Sonntag als Reaktion auf den tödlichen US-Drohnenangriff auf den iranischen General Kassem Soleimani die eigene Regierung aufgefordert, die Zusammenarbeit mit der US-geführten internationalen Militärkoalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu beenden.

Trump drohte dem Irak daraufhin mit massiven Sanktionen. Sollte die Regierung in Bagdad die US-Truppen des Landes verweisen, würden die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen den Irak verhängen, "wie sie das Land noch nicht gesehen hat", sagte der US-Präsident.

Maas äußerte sich besorgt über den Beschluss des irakischen Parlaments. Ohne das Engagement der internationalen Staatengemeinschaft drohe "die Instabilität im Irak" noch größer zu werden. "Natürlich will niemand ein militärisches Engagement im Irak gegen den Willen des Parlamentes und der Regierung", sagte Maas. "Wir werden jede Entscheidung akzeptieren, die dort getroffen wird."

Auch Deutschland ist an der internationalen Militärkoalition gegen den IS beteiligt. Die Bundeswehr unterstützt den Kampf gegen die Dschihadisten sowohl mit Tornado-Aufklärungsflügen und Airbus-Tankflugzeugen von Jordanien aus als auch per Ausbildung und Beratung irakischer Sicherheitskräfte. Wegen der extrem angespannten Lage stoppte die Bundeswehr vorläufig die Entsendung neuer Soldaten in den Irak für Trainingszwecke.

Der Konflikt in Nahost wird wohl auch zum Thema in Moskau: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Samstag in die russische Hauptstadt zu Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin. Sie werde auf Einladung des russischen Präsidenten zu einem Arbeitsbesuch erwartet, teilte der Kreml am Montag mit. Merkels Sprecher Steffen Seibert sagte, bei dem Besuch wolle die Kanzlerin mit Putin über die „derzeit aufgebrochenen Konfliktherde im Nahen und Mittleren Osten“ sprechen. Begleitet werde sie von Außenminister Heiko Maas (SPD). Das Treffen mit Putin sei im Kreml geplant. Anschließend werde es auch eine Pressekonferenz geben.

