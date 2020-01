Einschlag nahe US-Botschaft im Irak : Raketenbeschuss auf Grüne Zone in Bagdad

Demonstranten stehen vor einem in Brand gesetztem Wachraum vor der amerikanischen Botschaft in Bagdad. Foto: dpa/Khalil Dawood

Bagdad In der hochgesicherten Grünen Zone in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Samstagabend zwei Geschosse eingeschlagen. Zudem soll der irakische Luftwaffenstützpunkt Al-Balad von zwei Katjuscha-Raketen getroffen worden sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilten irakische Sicherheitsvertreter sowie Verantwortliche der Grünen Zone mit. In dem Gebiet befindet sich die US-Botschaft, die am Dienstag von tauenden pro-iranischen Demonstranten attackiert worden war, bevor die USA in der Nacht zum Freitag den iranischen General Kassem Soleimani nahe des Flughafens von Bagdad gezielt töteten.

Zudem sollen zwei Katjuscha-Raketen nach Angaben aus Sicherheitskreisen auf dem irakischen Luftwaffenstützpunkt Al-Balad eingeschlagen sein, auf dem auch US-Soldaten stationiert sind. Die Al-Balad-Basis nördlich von Bagdad sei von den Raketen getroffen worden, hieß es aus den Sicherheitskreisen.

Außerdem gab es einen Granatenangriff auf das Bagdader Stadtviertel Dschadria. Dabei sind Polizeikreisen zufolge fünf Personen verletzt worden.

(felt/AFP/REU)