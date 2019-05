Botschaft an den Iran : USA verlegen Flugzeugträger und Bomberstaffel in Mittleren Osten

Washington Die USA haben einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in den Mittleren Osten verlegt. Der Nationale Sicherheitsberater John Bolton nannte das eine klare und unmissverständliche Botschaft an den Iran.

Die USA entsenden den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel als Warnung an den Iran in den Mittleren Osten. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, begründete den Schritt am Sonntag (Ortszeit) mit "einer Reihe beunruhigender und eskalierender Anzeichen und Warnhinweise" Teherans. Die USA wollten mit ihrer Reaktion eine "klare und unmissverständliche Botschaft" an die iranische Regierung senden.