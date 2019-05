Ins Meer geflogen : Nordkorea feuert Raketen ab - USA „beobachten die Situation“

Auf Fernsehern in Südkorea sind Raketenstarts zu sehen. Foto: dpa/Ahn Young-Joon

Pjöngjang Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas „etliche“ Raketen mit kurzer Reichweite abgefeuert. Die Geschosse seien bis zu 200 Kilometer weit geflogen, ehe sie im Meer gelandet seien. Die USA haben bereits reagiert.

Zuvor hatte Südkorea gemeldet, der Norden habe eine Kurzstreckenrakete von der an der Ostküste Nordkoreas gelegenen Hafenstadt Wonsan aus abgefeuert. Südkorea verstärkte für den Fall weiterer Waffentests seinen Überwachungsapparat.

Für Japan bestehe keine Sicherheitsgefahr, da die Geschosse nicht einmal in die Nähe des Staatsgebiets gelangt seien, teilte das Verteidigungsministerium in Tokio mit. In Washington sagte Regierungssprecherin Sarah Sanders, die USA hätten Nordkoreas Aktionen zur Kenntnis genommen und beobachteten die Situation.