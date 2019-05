150 Geschosse abgefeuert : Massiver Raketenhagel auf Israel aus Richtung Gazastreifen

Gaza Palästinenser sollen israelischen Angaben zufolge am Samstag vom Gazastreifen aus rund 150 Raketen nach Israel abgefeuert haben. Israel antwortete mit Luftangriffen und Panzerfeuer auf 30 Stellungen im Gazastreifen. Es gab Tote und Verletzte.

Bei einem Raketeneinschlag wurde eine 50-jährige israelische Frau schwer verletzt, wie Behördensprecher mitteilten. Ein Jugendlicher sei verletzt worden, als er versucht habe, sich in Deckung zu bringen.

Bei einem der israelischen Luftangriffe sei ein 22-jähriger Palästinenser getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Zudem habe es sieben Verletzte gegeben. Bereits am Freitag hatte es israelische Luftangriffe gegeben, nachdem an der Grenze zwei Soldaten von Schüssen verletzt wurden. Dabei wurden nach Angaben der radikalislamischen Hamas zwei ihrer Kämpfer getötet und drei weitere verletzt. Bei den seit Monaten jeden Freitag stattfindenden Demonstrationen gegen die israelische Blockade des Küstenstreifens wurden nach Angaben aus Gaza zwei Palästinenser getötet.