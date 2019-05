Wahlen in Nordmazedonien : Sozialdemokrat Pendarovski wird Präsident

Wahlen in Nordmazedonien

Skopje Stevo Pendarovski hat die Präsidentschaftswahl in Nordmazedonien gewonnen. Das Ergebnis wird als Bestätigung der prowestlichen Politik der sozialdemokratischen Regierung betrachtet. Pendarovski hatte die Namensänderung des Landes unterstützt.

Der von den regierenden Sozialdemokraten unterstützte Kandidat hat die Präsidentschaftswahl in Nordmazedonien gewonnen. Stevo Pendarovski setzte sich am Sonntag bei einer Stichwahl gegen seine von den Konservativen unterstützte Rivalin mit 51,8 Prozent der Stimmen durch, wie die Wahlkommission am späten Sonntagabend nach Auszählung von fast 99 Prozent aller Stimmen mitteilte. Gordana Siljanovska, die von der Oppositionspartei VMRO-DPMNE gestützt wird, bekam 44,5 Prozent.