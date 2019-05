Präsidentenwahl in Panama : Agrarunternehmer Laurentino Cortizo gewinnt

Präsidentenwahl in Panama

Laurentino Cortizo feiert seinen Wahlsieg in Panama-Stadt. Foto: AFP/JOHAN ORDONEZ

Frankfurt a.M./Panama Laurentino Cortizo hat mit der Mitte-Links-Partei PRD die Präsidentenwahlen in Panama gewonnen. 2006 war er von seinem früheren Amt als Agrarminister zurückgetreten, da er mit Teilen des Freihandelsvertrag mit den USA nicht einverstanden war.

Bei der Präsidentenwahl in Panama hat sich der Agrarunternehmer Laurentino Cortizo von der Mitte-Links-Partei PRD mit knappem Vorsprung durchgesetzt. Nach Angaben des Wahlgerichts in Panama-Stadt stimmten am Sonntag (Ortszeit) 33 Prozent der Wähler für den 66-Jährigen. Ex-Außenminister Rómulo Roux von der Zentrumspartei Centro Democrático konnte 31 Prozent der Stimmen für sich verbuchen. Der unabhängige Kandidat Ricardo Lombana landete mit 19 Prozent auf Platz drei.