Washington/Teheran: USA kündigen Atomdeal mit Iran auf

US-Präsident Trump geht die Kontrolle der iranischen Atomanlagen nicht weit genug. Deshalb will er die aufgehobenen Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft setzen. Teheran hält an der Vereinbarung fest.