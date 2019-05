Merkel unterstützt Frauenhaus in Niger : Haus der Hoffnung

Merkel unterstützt Frauenhaus in Niger

Bundeskanzlerin Angela Merkel besichtigt mit Mariana Moussa, der Gründerin von SOS FEVVF, die Baustelle eines Frauenhauses in Niger. Foto: dpa/Michael Kappeler

Fast ein Drittel aller Mädchen und Frauen wird in dem Land Opfer von Gewalt. Gleichberechtigung gibt es nicht. Aber Lichtblicke. Auch die Bundeskanzlerin setzt sich für eine Verbesserung der Situation ein.

Die Fahrt durch Nigers Hauptstadt Niamey endet im Nirgendwo. Müll säumt die staubigen Straßen. Esel und Ziegen suchen zwischen Plastik nach Futter, oft fressen sie dann eben Tüten. An Hütten und Gebäuden vorbei, von denen man nicht weiß, ob sie noch nicht oder nicht mehr bewohnt werden, stoppt die Kolonne schließlich vor eine kleinen Baustelle, und plötzlich erwacht das Leben.

Eine Frau mit riesigem gelben Ohrschmuck und einem farbenprächtigen Gewand steht bei 45 Grad Hitze am Eingang und lässt die gravierenden Probleme drumherum für einen Moment vergessen.

Mariama Moussa ist 50 Jahre alt, sieht aber viel jünger aus, Goldzähne blitzen zwischen ihren Lila geschminkten Lippen hervor. Sie wartet voller Vorfreude auf den hohen Gast, dem sie zu verdanken hat, was hinter ihr gerade aufgebaut wird: ein Schutzhaus für zwölf Mädchen und Frauen, denen Gewalt angetan wurde. Hinter der Mauer erschallt es im Chor: „Herzlich Willkommen Angela Merkel!“ Die Kanzlerin hat ihr Preisgeld von 150.000 Euro für eine Auszeichnung der finnischen Regierung für ihren Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit gespendet.

Mariama Moussa gründete 1998 die Organisation SOS für misshandelte Frauen und Kinder. Sie kämpft für Gleichberechtigung in einer zu großen Teilen archaischen Gesellschaft, in der Frauen unterdrückt werden und oft nicht lesen und schreiben können, weil sie schon mit 13 Jahren schwanger werden und dann sechs, sieben, acht Kinder bekommen. Das Ziel ist, Frauen aus der Abhängigkeit von Männern herauszuholen, damit sie in eine selbstbestimmte Zukunft gehen können.