Konkurrent im November? : Was Donald Trump über Kanye Wests Präsidentschaftskandidatur denkt

Washington Mit dieser Nachricht sorgte der Rapper Kanye West für große Schlagzeilen. Er will im November bei der US-Präsidentschaftswahl Donald Trump herausfordern. Jetzt hat sich der Amtsinhaber geäußert.

Der Musiker und milliardenschwere Unternehmer West hatte seine Ambitionen auf das Präsidentschaftsamt am Unabhängigkeitstag der USA am vergangenen Samstag verkündet. "Wir müssen jetzt Amerikas Versprechen erfüllen, indem wir Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft errichten. Ich kandidiere als Präsident der Vereinigten Staaten!", erklärte West, der mit der Fernseh-Ikone Kim Kardashian verheiratet ist.

Trump bezweifelte am Dienstag, dass es West vor der Wahl im November gelingen könnte, sich in genügend Bundesstaaten zu registrieren. Sollte West tatsächlich eine Kandidatur anpeilen, müsse er diese als "Testlauf" für eine erneute Bewerbung in vier Jahren betrachten, sagte Trump.

Der Rapper war 2018 von Trump im Weißen Haus empfangen worden. Im Jahr darauf relativierte West seine Unterstützung für den Republikaner jedoch. Sie sei eine Möglichkeit gewesen, die oppositionellen Demokraten zu ärgern. Ende Juni veröffentlichte West einen musikalischen Kommentar zur aktuellen Rassismus-Debatte in den USA. In einem Video zu seinem Song "Wash Us In the Blood" waren Bilder der landesweiten Anti-Rassismus-Proteste zu sehen.