Von Wahlkampfteam betrieben : Streamingplattform Twitch sperrt Trump-Account wegen Hassinhalten

Washington Die Streamingplattform Twitch hat den Account des Wahlkampfteams von US-Donald Trump vorübergehend gesperrt. Grund dafür sind Hassinhalte und der Verstoß gegen die Community-Richtlinien der Plattform.

Das berichten mehrere US-Medien am unter Berufung auf eine Twitch-Sprecherin. Konkret geht es um zwei Videos von Trumps Wahlkampfveranstaltungen, in denen er unter anderem Mexikaner als Vergewaltiger und Kriminelle bezeichnete. Auf Twitch, das zum Amazon-Konzern gehört, werden normalerweise Videospiele gestreamt. Die Plattform verzeichnete in den letzten Monaten im Schnitt über zwei Millionen Zuschauer pro Tag.