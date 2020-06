Erste Prognose : Ocasio-Cortez gewinnt Kongress-Vorwahl in New York

Ocasio-Cortez gewinnt Kongress-Vorwahl in New York

New York Die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez (30) kann ersten Prognosen zufolge im November erneut zur Wahl als Kongressabgeordnete antreten. Sie gewann die Vorwahl im Bundesstaat New York.

Ocasio-Cortez, die 2018 als bislang jüngste Frau in den US-Kongress gewählt worden war, gewann die Vorwahl in ihrem Wahlgebiet in New York am Dienstag, wie US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf erste Prognosen übereinstimmend berichteten.