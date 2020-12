Protest-Kunst : Aktionskünstler will US-Präsident Trump Beine machen

Berlin Kunst als Ausdrucksform von Protest ist schon lange etabliert. Ein Berliner Künstler positioniert seine Arbeit gegen Donald Trump jetzt vor dem Brandenburger Tor.

Mit Kunst gegen Donald Trump: Der Aktionskünstler Rainer Opolka will mit mehreren „Bronzekriegern“ dem bevorstehenden Auszug des US-Präsidenten aus dem Weißen Haus Beine machen. Der Bildhauer stellte am Mittwoch die Figuren am Brandenburger Tor in Berlin auf, in der Nähe der US-Botschaft.