Kulturverein im Rhein-Kreis Neuss : Visionen für Kunst rund um einen See

Culture without Borders Verein Kaarst Tönishof Blick in die alte Scheune Foto: Wolfgang Walter

Rhein-Kreis Als Kick-off-Veranstaltung für einen künftigen "Park der Sinne" versteht der Verein „Culture without Borders" Fest und Symposium von Freitag bis Sonntag. Projektleiter ist Helge Achenbach. So wird das Programm.

In drei bis vier Jahren ist das Konzept verwirklicht. Dann steht dem „Park der Sinne“, den der Verein „Culture without Borders“ (Kultur ohne Grenzen) mit Projektleiter Helge Achenbach in Kaarst, ausgehend vom Tönishof, plant, nichts mehr im Weg. Kein Kran und kein Auskiesungsbagger. Das Wasser das neuen Sees, der dort entsteht, reicht dann bis an den Tönishof, wird sich dort ausbreiten, wo jetzt noch ein Feld ist. Im vergangenen Jahr gab es das erste Sommerfest auf dem Hof, mit dem der Verein vor allem für das Projekt geworben hat. Am Freitag sowie am Wochenende findet dort das zweite statt – mit einem Symposium, bei dem zum ersten Mal auch die Pläne für den künftigen „Park der Sinne“ präsentiert werden. Das Symposium soll der Auftakt der Initiative und die zentrale Kick-off-Veranstaltung sein.

Culture without Borders Verein Kaarst Tönishof Blick in die alte Scheune Helge Achenbach und Michael Hollmann Foto: Wolfgang Walter

René Rheims präsentiert das Gestaltungskonzept, Pascal Yonet ist als Kurator für „Vent des Forêts" tätig und zeigt, was man sich in Frankreich unter dem Motto des deutschen Vereins, „Art & Nature“, vorstellt. Und Ihsan Alisan als Kurator von „Mouches Volantes", einem neugegründeten interdisziplinären Kunstraum in Köln, spricht über Diversität und Integration. Um 12 Uhr geht es am Freitag mit Begrüßung und Vorstellung des Vereins los, um 18 Uhr wird eine Ausstellung mit Arbeiten von zwölf Künstlern eröffnet. Während der Nachmittag vor allem im Zeichen der Präsentation sowohl eines Landschafts- wie auch künstlerischen Konzeptes steht, werden am Samstag (10 bis 17 Uhr) und Sonntag (10 bis 18 Uhr) in der alten Scheune inmitten von Kunst Künstler ihre Ideen vorstellen – jeweils „open for the public“, geöffnet für die Öffentlichkeit, wie es in der Einladung heißt.

Info Drei Tage drehen sich um den „Park Der Sinne“ Ablauf Freitag, 20. August: 12 Uhr Begrüßung und Vorstellung des Vereins, 13 Uhr Präsentation des Landschaftskonzepts, 14 Uhr Mittagspause/Diskussion, 15 Uhr Präsentation des künstlerischen Konzepts, 17 Uhr Eröffnung der Ausstellung mit Rundgang. Samstag, 21. August: 10 – 16 Uhr Künstler stellen ihre Ideen im Symposium vor, Sonntag, 22. August: 10 – 18 Resümee und Ausblick beim Symposium. Anmeldung Um Anmeldung unter mail@culturewithoutborders.art wird gebeten. Es gilt die Corona-schutzverordnung.

Mitten in der Corona-Pandemie eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, verlangt den Verantwortlichen viel ab. „Wir werden uns in jeder Beziehung an die Corona-Schutzverordnung halten“, betont Michael Hollmann, heute Bolten-Chef, der (damals als Bau- und Brunnen-Chef) Achenbach schon seit den „Monkey’s Island“-Zeiten in Düsseldorf gut kennt. Hollmann stand schon 2020 an der Seite von Achenbach und ist auch jetzt ganz begeistert von der vielen Kunst, die der Projektleiter, der den Tönishof als seinen „zweiten Wohnort“ beschreibt, organisiert hat.

„Zwölf internationale Künstler“, so erklärt Achenbach, „werden ausgestellt, und sie zeigen, wir wir uns später den Skulpturenpfad rund um den See vorstellen.“ So wird auf dem Feld „in einem ersten Schritt zum Park“, etwa neben der schon aus 2020 bekannten „Diaspora“ auch die (neu entstandene) 3,50 Meter hohe „Faust“ von Jems Koko Bi (Kapverden) zu sehen sein. Oder „Windkämme“, oder „Bienenbunker“...allesamt sind es Skulpturen, die genauso dort bleiben sollen wie der Biergarten, der mit Hilfe von Kevin Traber und seinem vom Düsseldorfer Künstler Claus Föttinger gestalteten Ausschankwagen nicht nur am kommenden Wochenende für Getränke und mehr sorgen soll. Denn auf jeden Fall wird auch gefeiert, mit Musik von einem DJ, nach den offiziellen Terminen steht auch das übliche Fest an.

Später einmal, im „Park der Sinne“ rund um den noch in der Entstehung befindlichen See, sollen einmal ein Strand mit Liegewiesen angelegt werden, Wasserinseln, ein Gipfelsteg, aber auch Feuchtwiesen und Dünen. Denn der Verein will mit allen menschlichen Sinnen anregen, Natur und Kunst zu erfahren und zu entdecken. Als ein „Repertoire an Erlebnissen“ bezeichnet Achenbach, der seinen ersten Wohnsitz nach eigenen Angaben immer noch in Köln bei Günter Wallraff hat, diese Ideen.