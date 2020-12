Viersternegeneral Lloyd Austin : Biden nominiert Afroamerikaner Austin als Verteidigungsminister

Wilmington Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat den pensionierten Vier-Sterne-General Lloyd Austin als Verteidigungsminister nominiert. Der 67-Jährige soll damit als erster Afroamerikaner der Geschichte die Spitze des Pentagon übernehmen, wie Bidens Übergangsteam am Dienstag mitteilte.

US-Medien hatten bereits am Montagabend über Bidens Entscheidung zugunsten Austins berichtet.

Austin (67) war zu Beginn seiner mehr als 40-jährigen Karriere im US-Militär zunächst in Deutschland eingesetzt. Zuletzt von 2013 bis zu seinem Ruhestand 2016 war er Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten (Centcom) und kennt sich daher mit den weiterhin aktuellen Konfliktherden aus. Centcom ist verantwortlich für die US-Einsätze unter anderem im Irak, in Syrien und in Afghanistan. Bei einigen progressiven Gruppen gilt Austin als Verteidigungsminister als umstritten, da er unter anderem im Vorstand des Waffenherstellers Rytheon Technologies sitzt.