Kultur in Meerbusch : Bustour durch das „Open-Air-Museum Niederrhein“

Meerbusch Auf seiner Fahrt zu Skulpturen des Künstlers Michael Franke machte der Heimatverein der Erkelenzer Lande auch in Büderich, Nierst und Lank Station.

(mgö) Kunst im öffentlichen Raum ist im gesamten Meerbuscher Stadtgebiet reichlich vertreten. Für Michael Franke gehören diese unterschiedlichen Kunstwerke zum „Open Air-Museum Niederrhein“. Einige der dort zu sehenden Skulpturen stammen von dem in Erkelenz lebenden Bildhauer. Er selbst gehört der teils in Meerbusch ansässigen Kunstfamilie Franke an und hat jetzt in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein der Erkelenzer Lande eine Bus-Tour zu Kunst-Stätten am Niederrhein organisiert.