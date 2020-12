Pete Buttigieg : Biden nominiert 38-jährigen Ex-Rivalen als Verkehrsminister

Washington Joe Biden will einen früheren US-Präsidentschaftsbewerber in sein Kabinett berufen. Mit einer Bestätigung durch den Senat würde Buttigieg zum ersten offen homosexuellen Minister der US-Geschichte.

Unter dem scheidenden Präsidenten Donald Trump hatte zwar der offen schwule frühere US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, in seiner Funktion als geschäftsführender Geheimdienstdirektor bereits vorübergehend Kabinettsrang - dies allerdings nur für wenige Monate und ohne Bestätigung durch den Senat.

Biden verglich Buttigieg damals mit seinem 2015 an einem Hirntumor verstorbenen Sohn Beau: "Er erinnert mich an meinen Sohn Beau", sagte Biden. "Das ist das größte Kompliment, das ich machen kann."

Dem Verkehrsministerium dürfte in der Biden-Regierung eine große Bedeutung zukommen: Der gewählte Präsident will die marode Infrastruktur des Landes mit massiven Investitionen modernisieren.

Biden soll am 20. Januar als 46. US-Präsident vereidigt werden. Am Montag war sein Wahlsieg durch das sogenannte Electoral College, also die aufgrund der Wahlergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten ernannten Wahlleute, bestätigt worden. Der frühere Vizepräsident erhielt 306 der 538 Wahlleute-Stimmen, Trump 232.