UN-Botschafterin Susan Rice : Biden engagiert Außenpolitikexpertin für den Beraterstab Innenpolitik

Washington Der gewählte US-Präsident Joe Biden rekrutiert weitere Mitstreiter seines früheren Chefs Barack Obama für das Weiße Haus. Die frühere nationale Sicherheitsberaterin und UN-Botschafterin Susan Rice solle Direktorin des Beraterstabs für Innenpolitik.

Rice hat sich in der Außenpolitik profiliert und einst eng mit dem damaligen Vizepräsidenten Biden zusammengearbeitet. Im Sommer wurde spekuliert, dass Biden sie als seine Vizepräsidentin nominieren könnte. Auch als mögliche Außenministerin war sie im Gespräch. Dass Rice jetzt in die Innenpolitik wechselt, gilt als Überraschung. Sie wird sich künftig unter anderem mit den Themen Zuwanderung, Gesundheitspolitik und Kampf gegen Rassismus befassen und auch eine aktive Rolle beim Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie spielen.

Der künftige Veteranenminister McDonough verfügt über viel Erfahrung im Kongress. Vor seiner Zeit als Stabschef war er Obamas stellvertretender Sicherheitsberater unter anderem in der Zeit, als ein US-Spezialkommando Osama bin Laden in Pakistan tötete.

Biden sei in der glücklichen Lage, auf Personal mit Regierungserfahrung zurückgreifen zu können, sagte Shirley Anne Warshaw, Professorin am Gettysburg College. So gesehen sei er in einer besseren Lage als Obama.