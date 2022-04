Insgesamt 13.000 betroffene Ukrainer : Selinskyj nennt erstmals Zahlen der verwundeten und getöteten Soldaten

Kiew Bislang haben sich Kiew und Moskau bei der Veröffentlichung der Zahlen verwundeter und getöteter eigener Soldaten eher bedeckt gehalten. Am Samstag hat der ukrainische Präsident nun recht dezidierte Zahlen bekanntgegeben.

Kiew wurde am Samstagmorgen erneut beschossen. Bei Luftangriffen auf den Stadtbezirk Darnyzkie sei ein Mensch getötet worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Mehrere weitere Personen seien verletzt worden. „Unsere Luftverteidigungskräfte tun alles, was sie können, um uns zu beschützen, aber der Feind ist hinterlistig und skrupellos“, teilte Klitschko mit. Russland gab an, die Angriffe hätten auf eine Anlage für gepanzerte Fahrzeuge in Kiew gezielt.