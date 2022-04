Gelände der Al-Aksa-Moschee : Dutzende Verletzte nach Zusammenstößen auf dem Tempelberg

Palästinenser stoßen auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem mit israelischen Sicherheitskräften zusammen. Foto: dpa/Mahmoud Illean

Israelische Sicherheitskräfte sind am frühen Freitagmorgen auf das Gelände der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem eingedrungen, wo sich Tausende Palästinenser während des muslimischen Fastenmonats Ramadan zum Gebet versammelt hatten. Dabei kam es zu Zusammenstößen, bei denen nach Angaben von Sanitätern mindestens 67 Palästinenser verletzt wurden. Israel erklärte, die Sicherheitskräfte hätten Steine entfernen sollen, die dort mutmaßlich in Vorbereitung von Gewalttaten gesammelt worden waren.