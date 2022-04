Flaggschiff der Schwarzmeerflotte : Russischer Kreuzer „Moskwa“ nach Beschädigung im Ukraine-Krieg gesunken

Odessa Das im Ukraine-Krieg schwer beschädigte russische Kriegsschiff „Moskwa“ ist gesunken. Während der Raketenkreuzer in Richtung eines Hafens abgeschleppt worden sei, habe er sein „Gleichgewicht“ verloren und sei bei starkem Seegang untergegangen.

Das teilte am Donnerstagabend das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die „Moskwa“ war das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Die US-Regierung bezeichnete den Untergang des Schiffs als „schweren Schlag“ für die russische Marine.

Noch wenige Stunden vor dem Untergang der „Moskwa“ hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, das Feuer an Bord sei unter Kontrolle und das Schiff schwimmfähig. Hunderte Besatzungsmitglieder des mit Raketen ausgerüsteten Kreuzers waren diesen Angaben zufolge auf andere russische Schiffe im Schwarzen Meer gebracht worden.

Zu den Ursachen der Schäden an der Moskau wiederholte das russische Verteidigungsministerium am Abend seine Darstellung, dass Munition an Bord explodiert sei. Durch das anschließende Feuer sei der Rumpf beschädigt worden. Dies habe dann zum Untergang der „Moskwa“ geführt.