ARD-„Deutschlandtrend“ : Mehrheit der Deutschen für Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

Mehrheit der Deutschen für Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

Hamburg 55 Prozent der Bundesbürger sprechen sich für eine Waffenlieferung an die Ukraine aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage für den ARD-„Deutschlandtrend“. Auch der Einfuhrstopp für russisches Gas und Öl stößt auf Ablehnung.

Eine Mehrheit der Bundesbürger ist dafür, dass Deutschland schwere Waffen wie Panzer an die Ukraine liefert. 55 Prozent sprechen sich in einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung des Instituts Infratest dimap für den ARD-„Deutschlandtrend“ für diesen Schritt aus; 37 Prozent sind dagegen. Dabei sind Anhänger von Grünen, SPD, FDP und CDU/CSU mehrheitlich für die Waffenlieferungen, Wähler der AfD mehrheitlich dagegen.