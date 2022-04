Nach westlichen Boykott-Drohungen : Putin will Öl- und Gas-Exporte künftig von Europa nach Asien umlenken

Präsident Wladimir Putin kündigte am 14. April an, Russland müsse die nötige Infrastruktur schaffen, um die Exporte nach China und Asien zu vervielfachen. Foto: dpa/Mikhail Klimentyev

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Westen eine Destabilisierung des Energiemarkts vorgeworfen und strebt eine Umlenkung der eigenen Energieexporte Richtung Asien an. Bislang ist Europa der wichtigste Exportmarkt für Russland, die meisten Pipelines führen dorthin.

Russland will seine Öl- und Gas-Exporte angesichts westlicher Boykott-Drohungen vom Westen nach Osten umdirigieren. Präsident Wladimir Putin kündigte am Donnerstag an, Russland müsse die nötige Infrastruktur schaffen, um die Exporte nach China und Asien zu vervielfachen. Europa ist bislang der wichtigste Exportmarkt für Russland, die meisten Pipelines führen dorthin. Europäische Staaten haben auf die Invasion der Ukraine unter anderem mit dem Stopp oder Einschränkungen der Importe von Öl und Erdgas reagiert. Viele Staaten, wie auch Deutschland, scheuen einen unmittelbaren vollständigen Boykott wegen der Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Erklärtes Ziel ist jedoch, sich so schnelle wie möglich von russischen Lieferungen unabhängig zu machen.