Ende der Gewalt : Kreml beteuert russische Verhandlungsbereitschaft

Moskau/Ankara Nach der Annexion vier ukrainischer Gebiete durch Russland schloss der ukrainische Präsident jegliche Gespräche mit Moskau aus. Der Kreml bekräftigte jetzt die Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen und macht die Ukraine für ausbleibende Gespräche verantwortlich.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat eine Verhandlungsbereitschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Konflikt mit der Ukraine beteuert. Diese Haltung habe Putin von Anfang an eingenommen und daran habe sich nichts geändert, sagte Peskow am Freitag. Er kommentierte damit eine Äußerung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der bei seinem russischen Kollegen eine größere Bereitschaft für Verhandlungen über ein Ende der Gewalt in der Ukraine ausgemacht hatte.