Neue Vorwürfe gegen Kremlkritiker : Nawalny drohen bis zu 30 Jahre Haft

Moskau Der ehemalige Oppositionspolitiker Alexej Nawalny muss nach eigenen Angaben vielleicht noch länger im Gefängnis bleiben. Ihm werde unter anderem „Aufruf zum Extremismus“ vorgeworfen.

Gegen den inhaftierten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny sind nach dessen Angaben neue strafrechtliche Vorwürfe erhoben worden. Ihm werde „Propagierung von Terrorismus“, „Aufruf zum Extremismus“, „Finanzierung extremistischer Aktivitäten“ und „Rehabilitierung des Nationalsozialismus“ vorgeworfen, erklärte Nawalny am Donnerstag in einer Nachricht, die sein Team in Onlinenetzwerken veröffentlichte. Insgesamt drohen ihm damit nach eigenen Angaben bis zu 30 Jahre Haft.