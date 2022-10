Chaostage in London : ARD-Korrespondentin Annette Dittert wird zur Twitter-Heldin in Großbritannien

London Die Chaostage in London halten an, Liz Truss wird nach wenigen Wochen im Amt ihren Posten als Premierministerin räumen. Mittendrin: Eine ARD-Korrespondentin, die die britischen Twitter-Nutzer erfreut.

Die ARD-Korrespondentin Annette Dittert hat es mit ihrer Berichterstattung über die chaotischen Tage in London geschafft, einigen Briten trotz allem ein Lachen abzuringen. Dittert hatte in der Tagesschau über die tumultartigen Szenen berichtet, die sich wohl im Londoner Parlament abspielten: „Es kam zu Handgreiflichkeiten in der Lobby, da wo abgestimmt wird. Regierungsmitglieder sollen andere Tory-Abgeordnete in die richtige Box gezogen haben.“ Am Ende zitiert sie den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, der das Parlament mit den Worten „I’m fucking furious and I don’t fucking care anymore“ verließ. An dieser Stelle wird die Korrespondentin, zur Freude vieler Briten, Teil der Londoner Chaostage: Mit derartigen Kraftausdrücken im Fernsehen haben sie wohl nicht gerechnet.