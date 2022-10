Dekret veröffentlicht : Ukraine verbietet Gespräche mit Wladimir Putin

In der Ukraine dürfen keine Gespräche mit Wladimir Putin geführt werden. Foto: AP/Gavriil Grigorov

Kiew Ein Dekret, welches am Dienstag auf der Webseite des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht wurde, verbietet die Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin.

In der Ukraine sind Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verboten worden. Ein entsprechendes Dekret des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde am Dienstag auf dessen Webseite veröffentlicht. Dem ging eine Entscheidung des Rates für Sicherheit und Verteidigung voraus. Selenskyj hatte den Schritt bereits am vergangenen Freitag angekündigt.