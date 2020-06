Bibelfoto mit Nachwirkungen : US-Bürgerrechtler verklagen Trump wegen Polizeieinsatzes gegen Demonstranten

US-Einsatzkräfte in Kampfmontur vertreiben Demonstranten mit Tränengas von der St. John’s Episcopal Church nahe des Weißen Hauses. Foto: AFP/JOSE LUIS MAGANA

Washington Der US-Präsident, Justizminister Bill Barr und Verteidigungsminister Mark Esper sollen nach dem Willen der ACLU für den Einsatz von Tränengas gegen friedliche Demonstranten geradestehen.

US-Bürgerrechtler haben Klage gegen Präsident Donald Trump wegen des Einsatzes von Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor dem Weißen Haus eingereicht. Der Einsatz am Montag sei gesetzwidrig gewesen, da die Demonstranten sich friedlich verhalten hätten, argumentieren die Bürgerrechtsorganisation ACLU und andere Gruppen in ihrer am Donnerstag eingereichten Klage. Die Klage richtete sich auch gegen Justizminister Bill Barr und Verteidigungsminister Mark Esper.