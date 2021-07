Ausschreitungen im Januar : Angreifer des US-Kapitols zu acht Monaten Haft verurteilt

Angreifer beim Sturm aufs Kapitol im Januar (Archivfoto). Foto: AP/Jose Luis Magana

New York Ein Mann aus Florida ist wegen seiner Teilnahme an den Ausschreitungen im US-Kapitolgebäude im Januar zu acht Monaten Haft verurteilt worden. Er drang damals mit einer Trump-Wahlkampfflagge in den US-Senat vor.

Der 38-jährige Paul Allard H. bat am Montag um Entschuldigung. Er schäme sich für seine Taten am 6. Januar. Die Staatsanwaltschaft hatte 18 Monate Haft gefordert. Sie warf ihm vor, „wie jeder Unruhestifter zu der kollektiven Gefahr für die Demokratie beigetragen“ zu haben, indem Kongressmitglieder am 6. Januar dazu gezwungen worden seien, die Zertifizierung des Wahlsiegs von US-Präsident Joe Biden vorübergehend auszusetzen.

H. war mit einer Trump-Wahlkampfflagge in den US-Senat vorgedrungen. Die Staatsanwaltschaft verwies darauf, dass H. in Tampa mit einem Seil, einer Schutzbrille und Latex-Handschuhen an Bord eines Busses zu einer Kundgebung des damaligen Präsidenten Donald Trump vom 6. Januar gegangen sei. Damit sei er auf Gewalt vorbereitet nach Washington gefahren.

Richter Randolph Moss urteilte, dass H. bei einer der schlimmsten Episoden in der Geschichte der USA eine Rolle gespielt habe. Das sei kein Protest gewesen, sagte Moss. „Es war ... ein Angriff auf die Demokratie. Es hat einen Fleck hinterlassen.“

Das Strafmaß für H. könnte bestimmen, wie Hunderte andere Angeklagte im Zusammenhang mit den Ausschreitungen verurteilt werden.

