Nach Massenprotesten : Tunesiens Präsident feuert Regierungschef und stoppt Parlament

Demonstranten während einer Kundgebung gegen die Ennahdha-Partei und die tunesische Regierung vor dem Parlament in Tunis. Foto: dpa/Jdidi Wassim

Tunis Steigende Corona-Zahlen und eine anhaltende Wirtschaftskrise haben in Tunesien zu Massenprotesten gegen die Regierung geführt. Nun eskaliert Präsident Saied seinen Machtkampf mit dem Parlament.

Die politische Krise in Tunesien spitzt sich weiter zu. Präsident Kais Saied entließ am Sonntag Ministerpräsident Hichem Mechichi und ordnete an, das Parlament müsse seine Arbeit einstellen. Die Immunität der Abgeordneten werde aufgehoben, erklärte der Präsident des nordafrikanischen Landes und drohte für den Fall gewaltsamem Widerstands mit einem Einsatz der Armee.