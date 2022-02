Ukraine : Unübersichtliche Lage im Morgengrauen

Kiew An mehreren Orten in der Ukraine wird offenbar heftig gekämpft. Doch ob Russland dabei weiter vordringt, ist schwer zu sagen. Auch die Möglichkeit von Gesprächen steht nun im Raum.

Nach dem Beginn eines russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist die Lage am frühen Samstagmorgen unklar. Noch am Freitagabend hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verkündet, er sehe die entscheidenden Stunden im Kampf um die Hauptstadt Kiew gekommen. In mehreren Teilen der Stadt waren über Nacht Explosionen zu hören. Doch was genau passierte, liegt im Dunkeln.